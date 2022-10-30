為慶祝萬聖節，南韓梨泰院昨（29）日湧入10萬人次，狹小的街道被民眾塞爆，最後演變成重大公安事故，造成上百人死傷。無黨籍台北市長候選人黃珊珊除致上深切哀悼，也承諾會引以為戒，把市民的安全一直放在心上。

黃珊珊今日在臉書表示，一場萬聖節慶祝活動，最後竟演變成重大公安事故，釀成百人以上大量傷亡，在震驚的情緒後，不能只把此事件當成一般國際新聞匆匆略過，而是要引以為戒，審慎檢視大型活動的公安應對程序，以及人潮疏導機制。

黃珊珊以跨年為例指出，除了交通管制以外，北捷將面對200萬人的極高運量，因此會在活動舉辦2個月前，就根據前一年的人潮規劃配置，當天更會在重點大站派出指揮官，隨時監控場內外的狀況，進行人潮疏導，避免推擠與踩踏事故發生，並注意現場有無民眾需要協助。

「大家的安全，我們一直都放在心上！」黃珊珊強調，意外的發生是始料未及的，但卻必定源自一連串的疏忽，承諾未來舉辦大型活動時，會針對疏散機制與人流控管審慎檢視、嚴正應對。