卡達世足賽因為當地的同性戀禁令而招致議論，英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）上周對LBC廣播說：「我奉勸足球迷一句，請對主辦國抱持尊重。他們試著讓大家做自己、享受足球，我認為雙方如果保留彈性各退一步，這將可以成為安全又刺激的世足賽。」

克萊弗利的發言招致同性戀足球迷的不滿，代表英格蘭LGBTQ+球迷的「三獅驕傲」聲明痛批這根本是要求他們「少展現一點酷兒」以策安全，「無異於強迫我們躲回衣櫃裡」。美媒《華盛頓郵報》指出，卡達當地的反同法規，其實只有嚴禁男同性戀之間的性行為，並未明確禁止女同性戀。

然而《德國之聲新聞》報導，當地警方逮捕和騷擾的目標包括男女同性戀、雙性戀、跨性別婦女。他們可能遭到警察毆打，跨性別婦女被指責「模仿女性」，強迫洗掉臉上的妝、剃掉長髮，沒有罪名就被強制關押數周，接受心理治療課程以「做回一個男人」。卡達政府對此嚴正否認，強調絕不容忍任何形式的歧視，也沒有授權成立所謂的「性別矯正中心」。

歐洲足壇的英格蘭、法國、德國代表隊都決定聲援LGBTQ+族群，屆時隊長將佩戴「One Love」彩虹腕帶上場比賽。退役英國球員Gary Lineker告訴英媒《太陽報》，他希望有球員勇於在世足賽期間出櫃，向卡達政府傳遞強烈訊息。此外卡達是個富裕國家，使用大量移工建設足球場卻沒有善待他們，也遭到歐洲人權團體質疑。