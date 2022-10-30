國民黨台南市長候選人謝龍介競選總部30日批評，指市府觀光旅遊局重啟拆除河樂廣場南邊「魚市場」，並興建旅館計畫不當，強調謝當選市長將宣布保留魚市場。觀旅局則回應說，可能有誤解，該局公告招商時，已要求現址規畫必須結合原有的文化記憶為原則，如需遷移或變更應在投資計畫書中提出，後續並應提出相關計畫經執行機關同意後辦理。

謝龍介競選總部發言人童小芸質疑，為了拆除中國城，市府花了10多億元補償費，開闢出所謂「7大令人期待的公園」；至於廣場南邊的「魚市場保留」，則是許多台南人的共識，市長黃偉哲卻選擇背叛台南人。

童小芸指出，魚市場是台南運河盲段航運、漁業功能僅存的意象，積累幾代台南人的共同情感，拆除魚市場是公然與台南人為敵，謝龍介絕不容許。

觀旅局表示，歷經2年招商及申請人現勘說明後，目前有2家申請人針對舊魚市場現址再利用進行提案，10月21日已邀集文化資產、都計及財務等專家學者，針對申請人提案辦理甄審會。

會中，2家申請人都融合自身規畫創意，對現址外牆保存再利用，以及未來的經營管理提出設計構想，並承諾擴大公民參與，從規畫、設計、建築到營運，都須與在地社區及NGO團體，尤其是與文史工作者充分討論，在取得共識後才能進行。

觀旅局還強調，招商公告中，明訂申請人擬訂投資計畫書提案時，現址規畫必須以結合原有文化記憶為原則，如需遷移或變更應在投資計畫書中提出，後續並應提出相關計畫，並經執行機關同意後辦理。

觀旅局長郭貞慧認為，目前現址狀況結構不穩固，申請人現勘時，建築師及土木技師也都提出使用上的安全顧慮，相關再利用設計都需詳加考量；此案已透過招商內容與專家學者甄審擇定適合的申請計畫，並承諾外牆保存再利用，希望透過民間創意，結合運河觀光計畫，重現魚市場舊有的文化記憶，為當地帶來經濟及觀光效益。