韓國首爾梨泰院因萬聖節湧入超過10萬人人潮，發生嚴重「踩踏事故」，國內負責北市跨年演場晚會的北醫附醫急診醫學科主治醫師高偉峰表示，現場之所以很多人瞬間就失去呼吸心跳是因為發生「創傷性窒息」，當頸部受到壓迫，血液流不到腦部，只要10~15秒，就會失去意識。他呼籲，舉辦大型活動，主辦單位第一要做人流控管、其次是設立安全通道，若仍不幸發生意外，擠壓過程中一定要盡可能地保護頸部。

韓國首爾龍山區梨泰院29日晚間發生「踩踏事故」，因萬聖節湧入超過10萬人潮，據韓國首爾市消防局統計，目前已經累計超過150人死亡，逾150人輕重傷。

為何踩踏事件死傷會如此慘重？致死的關鍵因素為何？多年來協助辦理北市府前101跨年晚會，中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長、北醫附醫急診醫學科主治醫師高偉峰表示，大型活動最容易發生踩踏事件的時間為「進場」與「散場」。

高偉峰表示，過去國內過去許多演場會也曾發生踩踏，過去國內的五月天演場會，也因民眾要搶進搖滾區，曾發生踩踏事件，有民眾因此骨折。

高偉峰指出，這次韓國梨泰院意外造成死亡的主因為「創傷性窒息」，民眾推擠過程中，因為頸部、胸部上側受到壓迫而缺氧窒息，導致上腔靜脈血流不回心臟，心臟血液也無法從頸動脈回到腦部，而腦部只要10~15秒沒有血流，就會完全失去意識，且約4~6分鐘就完全不可能，年輕一點的，透過葉克膜還稍微有點機會搶救。

因此，一旦在推擠情況中有人跌倒，有如骨牌效應，很多踩踏事件多因「外傷性窒息」而死亡，死者上半身會呈現骨折、發紫狀態。

要如何避免大型活動的踩踏事件發生？高偉峰表示，高風險區域捷運站、階梯、斜坡等。主辦單位，首先要先管制人潮，例如人太多時，就不能再放人進捷運，規畫多區塊與不同時段的捷運人潮管控，能避免人潮過度集中。

其次是一定要設置「安全通道」讓醫療人員「進得去」搶救，民眾「出得來」，可以疏散。尤其是狹窄、斜坡路段，一定要有其他通道，不要讓人一下都擠進去，變成「瓶頸」。

他指出，加拿大研究發現，若能將大型活動增加區塊分散人潮，能有效降低踩踏事件發生後的死傷率。因此主管單位的安全通道與區塊規劃十分重要。

若仍不幸發生踩踏意外，民眾該如何自保？高偉峰建議，脖子和前胸一定要保護好，這是因為脖子若受壓迫就會窒息，若身旁有硬物，可先持硬物護住部位，增加脫困機會。