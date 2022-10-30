娜荳蘭旅北同鄉會樂舞展演。(新北市原民局提供)

泰雅族祈福儀式。(新北市原民局提供)

睽違2年的新北市原住民族聯合文化活動於今(30)在蘆洲區微風運河廣場熱鬧展開，這也是新北市府首度移師到蘆洲區舉辦，本次活動結合公園綠地與國際級比賽運河水道美景，搭配親水的絕佳視野與自然景致，吸引將近2000位族人及民眾一同參與。

活動一開場即由來自花東地區的旅北同鄉會，包含豐濱貓公、光復太巴塱以及新北青年團等勇士向祖靈報信息，接著交由泰雅族、排灣族、卑南族及噶瑪蘭族等辦理莊重且富文化意義的祈福儀式。

之後再由阿美族進行起火、迎靈、敬老尊賢、獻祭及祈福等儀式，展現族群大團結的阿美族娛靈(malikoda)，即手牽手、大家一起跳的活動，千人共舞帶來最大高潮與壯闊氣勢，最後再換新北市各區的原住民發展協進會、文化藝術團及學校等組團參與的樂舞競賽。

本次聯合文化活動中的樂舞競賽總獎金高達15萬元，吸引來自各地各團體共計18隊參與，其中參賽隊伍不乏年輕學子組隊參加，包含莊敬高職、南強家商等，展現傳承文化的新世代新勢力。

會場現場也規劃了展示區，今年則是以「原住民族服飾」為接續，舉辦展現原住民族傳統服飾文化的16族娃娃服飾展，分享16族各自獨特且富含文化意義的服飾與圖紋，也有多達50多攤的原民產業商品展售，讓大家「有得吃、有得看、有得買」。

新北市長侯友宜出席活動時表示，新北市原住民族年度盛會的聯合文化活動，歷經2020及2021年因考量疫情嚴峻而停辦，今年因疫情舒緩復辦的消息，除了讓眾多期待已久的族人朋友們感到欣喜興奮外，也希望透過聯合文化活動的舉辦，展現新北市族群祭儀與多元文化，更能從中賦予原住民族文化傳承的責任與使命。