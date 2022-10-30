台東縣環境保護局推動蘭嶼、綠島一次性飲料杯減量計畫成效顯著，根據台東縣環保局統計，截至今年10月20日止，離島環保杯總共被借用9315杯次，每個遊客平均租借2天的使用情形估算，可減少離島產生飲料杯、杯蓋、吸管及飲料塑膠袋約7萬4520個一次性垃圾。

由於遊客搭船到離島消費所產生的旅遊垃圾，同樣也必須「坐船」回台東富岡漁港後，再進行後續去化處理，且航班易受東北季風影響停航，在有限的船班及額外的船運費用下，使得蘭嶼、綠島垃圾處理費用比台灣本島高上許多。

依台東觀光旅遊網統計，去年1至9月蘭嶼及綠島遊客數為18萬6497人，今年同期成長至42萬9369人，旅遊人口暴增24萬2872人，成長比例130％，但蘭嶼及綠島的垃圾量僅增加18.44％，每人每日平均產生的垃圾量從1.545公斤減少至0.785公斤，顯示在政府、業者及旅客持續地的努力下，離島環保意識以及環保旅遊的風氣已逐漸成熟。

環保局進一步說明，鼓勵各界一起實踐減塑、減廢生活，離島環保杯只是個小火種，希望未來能夠擴大響應，媒合業者使用環保餐具與餐盒，或於活動現場訂購桶裝飲品並提供環保杯，皆能實質減少一次性用品使用，讓環保的理念能夠遍地開花，凝聚多元環保量能，共同實踐低碳旅遊新生活