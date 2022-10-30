民進黨台北市長候選人陳時中昨點名國民黨台北市長候選人蔣萬安、無黨籍黃珊珊與台北市長柯文哲「三人成虎」輪流攻擊，對此，蔣萬安痛批，真正抹黑陳時中的人就是他自己，請陳時中不要有嘴說別人、沒嘴說自己，把疫苗採購過程攤在陽光下，給民眾清楚的交代。

陳時中日前聲稱北市選戰輪口水戰，對手策略是「三人成虎」，蔣萬安、黃珊珊先罵人，柯文哲跳出來當公道伯讚聲，3人交叉掩護，讓大家覺得是真的。蔣萬安今日出席「台北隊集合」市民基地啟用大會時表示，陳時中應該是問打高端的民眾現在的心情，就會知道民眾對於他真正的評價。

蔣萬安直言，陳時中讓台灣缺疫苗、快篩，採購沒有進行第三期臨床試驗的高端疫苗，也沒有遵照保密協議例外規定公開疫苗採購資訊，讓國人知道攤在陽光下。

蔣萬安強調，陳時中現在說其他人抹黑，但真正抹黑他的是他自己，強調陳時中不要有嘴說別人沒嘴說自己，好好把疫苗採購過程攤在陽光下 給民眾清楚交代。

針對衛福部日前要求高端補件疫苗保護效益報告，衛福部長薛瑞元日前證實已補件完成，但審查結果恐需選後才會出爐，對此，蔣萬安表示，「大家覺得意外嗎？我是一點都不意外」，這就是民進黨一貫操作手法，質疑這樣的劇本到底在總統府、陳時中與王必勝、薛瑞元的百日密會所拍板的？