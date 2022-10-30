吳思賢（右）昨與閻奕格合唱力挺同志遊行。（藝和創藝提供）

吳思賢（小樂）昨（29日）參與同志大遊行，活動上與閻奕格獻唱2人合作的〈Scripted〉，這首歌是他今年單曲馬拉松計畫中的第10首曲目，創作於4年前同婚公投之時，小樂有感於「每個人都應該有選擇自己所愛人事物的權利」而寫下，在那之後疫情持續至今，同志大遊行也因此停擺多年，直到今年再度重辦且適逢20週年，小樂剛好有此機會讓這首歌重現天日，在這個充滿意義的場合傳遞支持的力量，覺得一切都彷彿是註定。

昨同志遊行雖天公不作美，下著滂沱大雨，2人仍在台上賣力演出，小樂說：「這首歌獻給你們，今天到場就是希望帶給大家支持，看到大家冒雨參加遊行，非常感動。」閻奕格也表示：「愛是很美的東西，不應該有框架，每份愛都是平等的，不要貼標籤在別人身上，勇敢去愛。」

小樂邀多年好友閻奕格合作〈Scripted〉，閻奕格當初一聽到這首歌就覺得「非常、非常、非常想要唱」，因身邊有許多同志朋友，看著他們許多平凡的願望都無法實現，想為他們做些事，因此一聽完就決定合作，且錄音過程中，小樂給她很大空間，甚至開玩笑叫她隨便唱，讓她隨心所欲地用歌聲表達內心情感。提及小樂明年1月將舉辦生日音樂會，他很慶幸唱歌跳舞同時也能帶給大家快樂：「不想再浪費時間在太多情緒上，想花時間在珍惜的人身邊。」吳思賢Top of Love演唱會明年1月5日在Legacy Taipei舉行，購票洽寬宏藝術。