Gino劇中太子爺上身，柯大堡（右）也客串演出。（三立提供）

Gino飾演太子爺乩身。（三立提供）

Gino飾演太子爺乩身。（三立提供）

Gino不告而別民視，重返三立加入8點台劇《一家團圓》演出，飾演在生命紀念館賣靈骨塔業務，下班後還在宮廟服務，是太子爺的乩身，上周他出場演出一段「乩身大戰禮生」，觀眾留言「演得很傳神！太像了！」給了他不少信心。

Gino認為演乩童神明上身最難的不是變身，也不是動作或變聲，而是做功課跟相信自己，因為沒有可以模仿的對象，只能從眾多的資料去內化成最像太子爺上身的感覺，而最重要的是相信自己，只要有一點點不自信，覺得旁邊都是專業演員、大家都在看著你演那個瘋狂的角色，只要有一點點怕東怕西，放不開演出就變笨蛋了。

在演太子爺公上身時，Gino說只知道拜完太子爺公，心裡默默對話，打完嗝閉上眼後，他的身體就被帶動了，拍攝過程幾乎是閉著眼睛或翻白眼，看不到旁邊，雖然是在拍戲，可是劇組很專業，從太子爺公上身，大家都在很莊嚴的情況下演出這場戲，沒有人會笑，大家都非常投入在太子爺公要上身的狀態。

Gino聽其他人說澎恰恰演乩童上身經驗多，但由於他本人沒看過，可能之後找時間再看看，參考一下，不過這次演出最特別的是剛獲得金鐘獎的《寶島神很大》主持人柯大堡也客串演出，最懂宮廟禮儀的柯大堡在旁，讓劇組也安心不少。

Gino一開始認為「方自在」是台客角色，但製作人表示不是台客，雖然個性是接地氣但是很陽光，之後也會埋哏，證明為什麼他不是台客。Gino覺得「台」反而好演，台就台到底，但接地氣要如何保持陽光、要帶給別人有希望的狀態，反而不好拿捏，所以他還在努力詮釋。

他曾說這次回三立最開心是能與陳冠霖同劇演出，第一場宮廟戲兩人就對到，談及演出印象最深刻的事？Gino表示他很溫暖，「第一天拍戲雖沒有碰到冠霖哥，但他特別傳簡訊幫我加油打氣，而且大家看到在臉書的起乩上身的側拍影片，就是是陳冠霖幫我拍的，也捕捉很多其他鏡頭，他也把我加進演員群組，請大家歡迎我加入，就連要上戲，也特別祝福我登場成功。」