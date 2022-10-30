高雄農16特區坐擁上萬坪的凹子底森林公園，推案都以大坪數豪宅為主，區內40坪以內產品都是超過10年以上的中古屋。遠雄(5522)看準當地低總價的需求，推出「遠雄PARK 16」預售案5月潛銷迄今，已達成30％銷售目標，實登平均成交價介於48~49萬元間。

近期房市買氣不佳，未來房地產市場看法如何，遠雄房地產總經理張麗蓉說，房市上上下下很正常，公司以平常心看待，現在房市仍有自住剛性需求，遠雄仍將以價值提升、穩健推案為原則，以品牌力爭取消費者的青睞。5月推出的「遠雄PARK 16」去化速度不錯，就是其中一個案例。

張麗蓉說，高雄農16區有四大特色包括大型建設，包括富邦人壽投資400億元的BOT案，預計2026年完工，以及聯上集團投資23億元，將「停35」規劃超市等。還有綠覆蓋率高，區域建築非常美麗、以及往來人物具有自在生活的時尚等四大特色。

農16特區一直都是中大坪數建案的天下，張麗蓉指出，10多年來，這區都沒有小坪數產品出現，因此20~40坪的「遠雄PARK 16」推出就受到歡迎，若是以以20坪的產品來說，如以每坪50萬元計算，總價1,100萬元就可以進駐農16特區。