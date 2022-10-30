國民黨花蓮市長候選人李秋旺（左）今舉辦競選總部成立大會，立委傅崐萁（左）肯定李是國民黨最堅強的基礎及堡壘，希望選民能團結一心，在關鍵時刻，集結所有力量，為國民黨加油。（羅亦晽攝）

國民黨花蓮市長候選人李秋旺（左）今舉辦競選總部成立大會，縣長徐榛蔚（右）到場力挺，並誇他是最好的精算師，未來若順利當選，會妥善利用有限預算，與縣府攜手合作，打造嶄新的花蓮市。（羅亦晽攝）

國民黨花蓮市長候選人李秋旺今舉辦競選總部成立大會，現場逾500名支持者搖旗齊喊「凍蒜」。（羅亦晽攝）

國民黨花蓮市長候選人李秋旺今舉辦競選總部成立大會，現場逾500名支持者不畏雨勢，前往現場力挺，齊喊「凍蒜」。（羅亦晽攝）

九合一選舉進入倒數，國民黨有2人將爭取入主花蓮市公所門票，選戰異常緊繃，年輕議員魏嘉彥昨成立競選總部後，資深議員李秋旺緊追在後，於今舉辦競選總部成立大會，現場逾500名支持者搖旗齊喊「凍蒜」，立委傅崐萁、縣長徐榛蔚更到場同台力挺，要選民團結一心，替國民黨加油，且徐強調，李服務基層多年，具前瞻及遠見想法，相信花蓮市未來能在他的帶領下，與縣府攜手打造嶄新的市區。

此屆花蓮市長，藍營有67歲資深議員李秋旺、37歲魏嘉彥競爭，黨部後經協調決定開放參選，魏昨天舉辦競選總部茶會後，李秋旺則選在今天早上於花蓮市中華國小活動中心，舉辦競選總部成立大會，外頭雖然下著大雨，國民黨縣黨部主委張逸華、立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、多名民意代表、里長和逾500名支持者，不畏雨勢前往支持，在室內揮旗大喊「凍蒜」，現場氣氛相當熱鬧。

「委屈了、委屈了、委屈了」張逸華致詞時表示，國民黨在此次花蓮市長提名中，遭受很多攻擊、造謠及分化，更讓李秋旺陷入不白之冤。李秋旺前幾天在網路上見魏嘉彥的廣告文宣指自己被黨內提名參選時感到憤怒，但他認為應要藉公開場合告訴選民，2位候選人都有領政黨推薦書，「兄弟爬山各自努力」。

張逸華坦言，雖然希望李秋旺與魏嘉彥來場君子之爭，但底下的支持者因各有所好，甚至心急越殂代庖、強出頭為主辯護，反而適得其反，強調，國民黨現在應要團結而不是互相攻擊， 更喊出「一張票一世情」。

傅崐萁則肯定李秋旺是國民黨最堅強的基礎及堡壘，他說，李30幾年來為花蓮縣民打拚、做大家眼睛、耳朵及喉舌，始終如一，因此他誠摯的希望選民能團結一心，在關鍵時刻，為國民黨加油，集結所有力量，讓國家撥雲見日。

徐榛蔚則說，花蓮市是花蓮縣首善之都，近年和李秋旺交流頻繁，認為李是有前瞻及遠見的人，加上他曾擔任基層金融機構理事主席，對於財務的調配相當熟稔，由於花蓮市現有預算僅6億多元，相信他能成為最好的精算師，妥善利用有限經費，與縣府攜手合作，打造嶄新的花蓮市。最後她也送上包子與粽子給李，祝他「包中」。

此屆花蓮市長4人參選，藍營有魏嘉彥、李秋旺，綠營則是市民代表謝豪杰，無黨籍則由扶輪社員蔡志明投入選戰；謝10月16日已搶先3人成立競選總部投入宣傳，蔡則在臉書分享政見，爭取選民認同。不過，藍營陷入黨內互打窘境，選票恐因此分歧，綠營有機會漁翁得利，但面對無黨籍來勢洶洶，市長選戰高潮起伏，競爭相當激烈。