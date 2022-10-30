南韓梨泰院昨天舉辦10萬人的萬聖節派對，不幸釀成150餘人死亡的踩踏悲劇，多數死者為20多歲女性，且死因為缺氧、窒息。臺大醫院急診醫學科臨床教授李建璋指出，踩踏悲劇通常是因一個驚慌，或興奮事件觸發，引發疊羅漢效應後，遭壓的人只要4～5分鐘就會窒息，若已深陷人群洪流中，切記要將雙手放胸前保護，才能讓胸部有呼吸空間。

昨天舉辦的梨泰院萬聖節大遊行，是當地自新冠疫情解封以來，規模最大的一次遊行，總計有10萬人上街，但最後卻發生超過150人因踩踏導致死亡的悲劇，成為該國自2014年渡輪沉沒超過300人死亡以來，死傷最嚴重的一次公安事件。

李建璋表示，踩踏事件的發生，通常是因一個驚慌，或是興奮事件所觸發，本次梨泰院萬聖節活動，因傳出有巨星現身，讓人群開始追星奔跑所造成，尤其年輕女性為追星主力，身體較為瘦弱，加上梨泰院的階梯巷弄較多，因此若有人不慎跌倒，就會引起疊羅漢效應。

李建璋說，遭壓在下方的人，因為沒有辦法呼吸，通常只要4～5分鐘就會窒息，胸部遭壓迫除了無法呼吸外，千斤的重量還會導致頭頸部的血液無法回流心臟，這時就會看到上半身充血發紫、七孔流血。除了本次人群擠壓，校園內的疊羅漢遊戲，以及車禍創傷都可能發生類似悲劇，稱之為創傷性窒息。

至於現場死者被診斷出腔室壓迫症候群、橫紋肌溶解，通常都是後來的併發症，非導致當場死亡的主因，李建璋提醒，民眾參加相關人多的集會活動，應注意每平方公尺是否超過5人，此為過度擁擠的警訊，假如已深陷於人群洪流中，一定要將雙手放在胸前保護，讓胸部有足夠的呼吸空間。

李建璋說，本次悲劇應讓台灣反思，該如何避免類似事件發生，主辦單位在舉辦這類大型活動時，一定要有能力監視、管理人流，現在有空拍機與AI技術，應能派上用場進行自動監測，提前在過度壅擠區進行分流、分眾，才能避免人群踩踏。

如已經有遊客不幸停止心跳，李建璋也提醒，不管是路人或消防員，急救時一定要使用人工呼吸或甦醒球通氣；在人群洪流中的民眾也不要落單，應互相幫忙想辦法脫困，才能降低傷害。