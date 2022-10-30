新北市社會局為讓長輩健康樂活，結合梅門一氣流行養生學會，今(30)日在新北市三重向日葵廣場舉辦「晚美人生我做主-平甩健康總動員」，有來自全市各地照顧關懷據點、社團、長照中心甚至身障小作所，齊聚平甩練功；梅門創辦人李鳳山也帶領子弟進行全球健康甩直播，讓更多人透過線上練習平甩功。

社會局長張錦麗，三重區長陳奇正、前國建署長邱淑媞、前行政院長毛治國夫人錢瑩瑩以及藝人楊燕今天都出席活動現場，在李鳳山的帶領下一起練習平甩功；五股興珍里、淡水正德里、三芝新生活促進會、蘆洲台灣環保協會、三重愛笑瑜珈協會等據點，均動員長輩一起參加，一起甩出健康、甩出活力。

張錦麗表示，非常感謝李鳳山帶領子弟，深入新北市各據點、銀髮俱樂部、老人長照機構、小作所，甚至街友重建中心，教導長輩練習平甩功，以鍛鍊身體，讓他們帶來健康、快樂和希望。

張錦麗說，新北市的老年人口已經突破66萬人，占全市總人口16.7％，新北市政府從2017年起推動「晚美人生我做主」，透過公私部門跨領域專業團隊推動財務規劃、幸福生涯、健康養生、生活法律、財產防護、心靈支持、臨終醫療、人生終章等八大主題，巡迴全市辦理講座，讓長輩學習晚年人生可以更有尊嚴、更有品質。

新莊的長恩老人長照中心主任黃麗娟表示，非常感謝市府結合梅門開設社區動健康「甩活力」課程，她參加受訓成為種子教師，回機構後每天帶領長輩至少做半小時的平甩功，有些無法站立的長輩，也可以坐在椅子上練習，其中一位85位的阿嬤，原來坐輪椅、包尿片，現在改善許多，不用再包尿片。