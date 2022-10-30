國民黨新竹市長候選人林耕仁（前排左一）30日參加東區市議員候選人鍾淑英（前排中）競選總部成立大會。（林耕仁提供／新竹傳真）

國民黨新竹市長候選人林耕仁30日參加東區市議員候選人鍾淑英、段孝芳競選總部成立大會，除了努力衝刺自身選情，也拉抬議員聲勢、協同作戰。林耕仁表示，昨天東區大造勢來了近4000人，「場子非常熱」，給他滿滿的信心。

林耕仁今天上午參加議員鍾淑英競總成立大會，支持者也替林耕仁加油打氣，大喊「鍾淑英1票、林耕仁1票」，現場氣氛高昂。林耕仁說，鍾淑英連任8屆議員，對於東區發展貢獻卓著，地方服務非常用心，尤其熱愛中華民國的心與所有眷村居民一樣，為國家、為城市、為了新竹市民努力打拚，就是希望中華民國百姓安居樂業。

未來他擔任市長，會與鍾淑英並肩作戰，鞏固中華民國的價值、守護台灣民主的精神，爭取東區居民最大的福祉，他也希望所有黨籍議員候選人在11月26日前進市議會，他將與議員一同推動智慧交通、優質教育、安心托育等政策，攜手打造美好城市。

林耕仁同時大力推薦專業、優質、一步一腳印的議員段孝芳，希望讓願意做事的人留在市議會，讓服務不間斷，與林耕仁一起推動市政改革、拚市民的好日子，翻轉新竹。

林耕仁指出，新竹這次選舉對於國民黨的發展以及2024能否拿回執政權，至關重要，黨中央下周將來新竹市舉辦行動中常會，不只宣示市議員、里長要全壘打，市長這一戰，更是國民黨在新竹市最接近勝利的1次。

他說，「我們勢在必得」，也代表中央與地方聯合作戰、緊密結合，唯一支持正藍軍林耕仁，在最後20多天全力衝刺，攜手翻轉新竹、為市民拚好日子。

林耕仁也再次謝謝昨天到場幫忙他加油打氣的所有市民好朋友，讓所有國民黨各級候選人繼續努力前進。另，今天下午他的競總也將在關新公園辦理親子活動，有小朋友們期待已久的「巨貓降臨」，歡迎大家一起來參加。