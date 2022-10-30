國民黨南投縣長候選人許淑華昨（29）日與仁愛鄉長候選人江子信成立聯合競選總部，她對於仁愛鄉1萬多人口中，有1500多名鄉親出席造勢一事十分感動，「11/26後淑華一定會與大家繼續為仁愛服務。」

許淑華今發文提到，她過去與藍委馬文君、孔文吉在中央為仁愛鄉爭取「力行產業道路改善工程」，因為有好的路，才能讓鄉親安全、農產銷路暢通，未來若選上縣長，她希望繼續霧社、華崗的道路建設，推動宜居部落計畫，提供穩定自來水及偏鄉溫馨巴士接送。

而在仁愛鄉的觀光上，許淑華提出「合歡星空軸線」計畫，要整合周圍景點，持續推動仁愛多元族群文化特色，從文化慶典活動到藝術、各族群美食，配合在地農產、促進觀光農業，雙產業發展，更延續多元文化的傳承。

最後，許淑華除向到場力挺的前高雄市長韓國瑜，贈送吉祥物的縣長林明溱、副議長潘一全、孔文吉、馬文君等人致謝外，也向1500多名到場的仁愛鄉鄉親道謝，她指出在僅1萬多人、面積卻比彰化縣還大的仁愛鄉有這麼多人跋山涉水前去力挺，令她十分感動。