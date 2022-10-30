國民黨苗栗縣長候選人謝福弘30日舉行苑裡鎮競選總部成立大會。（謝福弘競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

國民黨苗栗縣長候選人謝福弘30日舉行苑裡鎮競選總部成立大會，立委鄭麗文特地前來苑裡站台，並呼籲海線藍軍齊心凝聚選票，選擇認真、正派、善良的謝福弘。

鄭麗文表示，這次選舉剩不到1個月，說不緊張是騙人的，苗栗這場選舉全台灣都在看，雖然在最近網路民調謝福弘已經領先，不過在艱難複雜的3腳督選情下，在選前最後1天都可能有變化，鄭麗文特別拜託海線鄉親大團結，竹南、後龍、苑裡、通霄的票每1張都重要，呼籲鄉親支持經得起考驗的候選人謝福弘。

針對近期台灣局勢緊張，鄭麗文說，以往在馬英九總統執政時台海局勢非常平安，人民可以安心賺錢，但是反觀民進黨不會做事，只會在選舉前用奧步欺騙老百姓，因此一直拿中共來恐嚇台灣，對內不只電不夠、逼老百姓吃萊豬，在疫情嚴重升溫時更阻擋疫苗，還好有台積電、郭台銘和慈濟帶給台灣1千5百萬劑疫苗，在這種局勢之下，藍軍更需要集中選票守住苗栗。

針對日前網路民調謝福弘以29.2％的看好度獲得第1名，謝福弘表示，以往在苗栗做電話民調，拒訪率非常高，大家在壓力下接到電話也不敢表態，不過在網路民調的結果，充分代表苗栗鄉親漸漸願意表達自己的心聲，期望苗栗由正派善良的人來領導。