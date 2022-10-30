曹格即將在馬來西亞開唱。（摘自臉書）

曹格和妻子吳速玲陷入冷戰並分居，14年婚姻岌岌可危，吳速玲昨首度吐露婚變心聲，哭訴自己多年來承受的已超過負荷，離開是一個選擇，而曹格今凌晨也PO文透露：「我珍惜老婆的愛，所以她離開我是解脫，我愛速玲但她愛得很痛苦。怎麼辦？離開？我離開？還是她離開？她可以選擇離開……但我很愛她，請教我到底什麼是愛自己？」並留言「放棄，最簡單」、「我走不是因為不愛你。是因為我太愛你」。而曹格的恩師涂惠源也在臉書留言為徒弟加油。

對此，涂惠源受訪表示，自己這幾天在首爾開會，沒有跟曹格見面，也不會去問他私事，兩人只有溝通新專輯，曹格說話語氣聽起來「很好啊」。據涂惠源所知，「他經常回家，回家後做什麼我就不知道了。最近因為是專輯製作期所以在工作室的時間比較多」。至於給曹格什麼建議？涂惠源認為「吵架本來就會需要一點時間」，他建議曹格「先把事業顧好」。而目前曹格人在馬來西亞籌備11月12日演唱會，新專輯也同步在製作中。

涂惠源此次韓國行除了開會也看場地，被問是否受梨泰院踩踏事件影響？涂惠源表示，他住在明洞，沒有受影響，但周遭很多人在討論這件事，聽韓國朋友說韓國人對萬聖節很瘋狂，梨泰院那邊夜店多，現場人潮聚集太多，而且聽說是有知名藝人出院，引起眾人追逐，才會發生憾事，他也呼籲大家出門在外安全第一。