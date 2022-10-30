前高雄市長韓國瑜今日到三峽為國民黨新北市議員林金結三峽競選總部站台，他說，林金結跟他一樣都是窮苦孩子出身，有出息後，更懂得回饋鄉里。本場新北市長侯友宜雖沒有到場，但韓國瑜在台上高喊「侯友宜凍蒜」，不少支持者都希望兩人早日合體，一起衝高國民黨選情。

韓國瑜今到場時，吸引許多民眾高呼「韓國瑜加油」，韓致詞完後，也現場高歌經典老歌《讀你》，台下觀眾頻喊「安可」。

韓國瑜說，林金結跟他一樣是貧苦家庭出身，林金結當年帶著父母給的2000塊到台北打拚，去工廠打鐵一打就是30年，最後政大畢業，跟他當年讀軍校一樣，半工半讀。

韓國瑜說，很多辛苦打拚成功的人有兩種心態，一種是賺錢實在太辛苦，把錢抱得緊緊的，另一種就是像林金結一樣，願意把手打開，理解弱勢族群奮鬥辛苦，把兩屆議員選舉補助款與立委選舉補助款捐給弱勢與教育，他也舉陳水扁前總統例子，窮苦家孩子只要有小小資源，就有機會成長壯大。

韓國瑜也說，現在是最危急時刻，林金結這些年沒有給土城、樹林、三峽、鶯歌鄉親漏氣，八年提供八千件以上免費律師諮詢服務，還有超過一萬六千件的選民服務，這種好議員他刮颱風也要來力挺，讓華人世界提到台灣民主都能人人稱讚。

今天韓國瑜與侯友宜沒有同台，不過韓在台上高喊「侯友宜凍蒜」，讓台下支持者相當興奮，希望兩人能夠早日合體，在新北選舉能夠再創佳績。