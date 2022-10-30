隨著民進黨新北市長候選人林佳龍進入確診第4天，各立委戰區指揮官及好友們持續赴新北各地做分身相挺林佳龍，其中前立法委員呂孫綾二度充當「分身」，今(30)日上午在新北市議員賴秋媚、議員候選人李宇翔陪同下，前往泰山區公有市場掃街拜票。

呂孫綾帶著林佳龍的等身人形立牌、掛上繡有「1 號」和大大「林佳龍」姓名的候選人背帶，一一和市場內每個攤商、採買民眾握手問候，也有攤商送上菜頭、蒜象徵為林佳龍及議員候選人帶來「好彩頭」、盼三人順利「凍蒜」。

呂孫綾、賴秋媚、李宇翔掃街過程中也特別參拜泰山公有市場二樓的土地公廟，祈求競選過程平安、保佑順利當選；呂孫綾表示，這是她第2次當林佳龍分身掃市場、包含站路口等活動已經做了第4次分身，從第1天當分身到現在都很積極在市場、街上跟大家拜票，請求市民朋友們能全力支持林佳龍。

她強調，對勝選非常有信心，希望展現「1＋36」勝選決心，市長票投林佳龍、民進黨議員全壘打。