民進黨新竹市長候選人沈慧虹與市議員候選人曾資程聯合競選總部30日成立，包括立委柯建銘、前市長林智堅都到場力挺，林智堅肯定曾資程是「骨力」打拚的好人才，沈慧虹更是有專業、有經驗，林智堅強調選對人才能讓城市進步，過去8年政績和建設就是最好證明。

曾資程分享，投入政治的初衷是想回饋社會，他從小家境不好，受到社會和國家的幫助，因此放棄原本穩定工作，從擔任社區發展協會理事長到2屆里長、3屆市議員，公共服務超過20年，推動水源國小活動中心、千甲活動中心、竹科Ｘ計畫、新竹左岸改造等建設。

沈慧虹則說，她經常在新竹左岸走路、遇到跑步的曾資程，感謝曾資程用雙腳跑遍新竹左岸，一步一腳印實地視察，協助市府不斷改善，沈慧虹也呼籲，支持會做事、認真打拚的新竹隊，讓城市繼續進步和幸福。

林智堅開玩笑形容，曾資程積極爭取建設，非常勤奮、「要經費像是討會費」，從路平到新竹左岸，從教育到財政，東區各項建設都有曾資程的身影。

林智堅表示，「會做事團隊」是城市進步的關鍵，他擔任議員時為地方爭取經費，當時國民黨執政總是以財政困難為藉口，讓新竹建設停滯，後來他擔任市長，沒有魔法但想盡辦法，透過向中央爭取經費，在柯總召、議員支持下推動各項重大建設，因此「選對人」，尤其是「對的市長、議員、里長」非常重要。

柯建銘也肯定曾資程是最有本土意識、堅持台灣價值的新竹水牛，服務熱忱更是展現新竹隊認真的DNA。

柯建銘形容這次選舉是價值和良心的選擇，「新竹市就像在懸崖邊」，他直言民眾黨高虹安在資策會吃乾抹淨後就到鴻海，沒多久變成立法委員，做不滿1屆又要來選市長，完全沒有選舉的正當性，只是為了幫柯文哲選總統鋪路。

他強調，新竹隊是長期耕耘、認真打拚，沈慧虹是候選人中唯一有城市治理經驗的，過去的政績都可以驗證，只有她可帶領新竹市邁向超級城市。

今天的沈慧虹、曾資程聯合競總成立大會，另還有包括市議員陳建名、李妍慧、劉康彥、施乃如、鄭美娟，以及議員候選人楊玲宜、林盈徹、劉彥伶等全員到場，展現團結氣勢。