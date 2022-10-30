都说緣分可遇而不可求，不是每個人都能在對的時間遇到對的人。搜狐號《星座巫師》指出，雙子座、獅子座、摩羯座、水瓶座到了一定年紀才會懂得珍惜，並把握住身邊的人，所以他們越晚談戀愛反而會越順利、幸福。

【雙子座】

雙子不太會被喜歡自己的對象吸引，有個性、有才華，又有點愛理不理的人，反而更能引起他們的好奇心。雙子座通常要到了一定年紀後，才會開始渴望穩定的愛情，以及明白想要的不一定適合自己，唯有放下心裡的倔強，一段感情才有可能走得長遠。

【獅子座】

獅子座對於愛情始終熱情，不過隨著年紀增長，他們會變得更有自信，不僅懂得多愛自己一點，也不會再因為愛上一個人而產生過度自卑的心態，這時的他們才能真正享受愛情，並展現成熟以及有擔當的一面。

【摩羯座】

摩羯座固執且脾氣硬，一談戀愛就會時時刻刻關注對方，甚至因為太在乎對方的感受，而為了對方無條件改變自己，但隨著年紀越來越大，他們終於清醒，不再以為付出就一定會有收獲，面對愛情的心態也會比過去淡然很多，能穩定的和另一半走到最後。

【水瓶座】

水瓶座年輕時的談戀愛方式太過自我，很難察覺自己身上哪裡有錯，但隨著年紀增長，懂得人情世故之後，他們就會漸漸地明白感情是怎麼一回事，心態也會變得更加輕鬆、隨緣，並且學會體貼及同理心，享受一段穩定、幸福的愛情。