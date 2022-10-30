新北市長侯友宜今天（30日）出席國民黨台北市長候選人蔣萬安舉行的「台北隊集合」市民基地啟用大會。他提到，這幾年當市長對於防災、防疫有很多感觸，看到昨天韓國梨泰院踩踏事件造成多起死傷，心中非常不捨，希望能與蔣萬安、基隆市長候選人謝國樑、桃園市長候選人張善政一起當選，成立四首長連線應變機制，面對重大災難時更能溝通無礙。

韓國梨泰院昨天（29日）晚間發生大規模的踩踏事故，造成最少151人死亡、82人受傷的慘劇。據了解，這是疫情封鎖後韓國迎來的第一個萬聖節，聚集了約10萬人潮。

侯友宜對此難過地表示，本來大家萬聖節出門上街是為了享受溫馨的快樂時光，但卻不幸釀成災難，心中非常不捨悲傷。所有活動都應該以安全作為主要考量，回想這幾年與警察兄弟們衝鋒陷陣，不管是短槍對長槍，或是在沒有防彈衣的歲月裡，都要求團隊要保有向心力，只要有向心力就能全身而退。

侯友宜說，這幾年當市長對於防災、防疫有很多感觸，基隆、桃園、新北、台北是大台北都會生活型態，因此若是四人能夠以視訊、通訊群組等方式，隨時互相支援，就不用像現在，新北市要個別與其他城市成立「雙北會議」、「新北桃園會議」、「新北基隆會議」等。未來若能與謝國樑、蔣萬安、張善政一起當選，就能成立「四首長連線應變機制」，面對重大建設、災難時，就能迅速反應。

侯友宜表示，基隆捷運要跨台北、新北，捷運軌道的串聯需要戮力守護，捷運建設的待遇、福利都是為了照護在這塊土地生活的人們，希望11月26日投票日當天，大家都能站出來支持國民黨的候選人。