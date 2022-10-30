國民黨台北市大安、文山區議員參選人高揚凱（左）遇見日前摔傷的同黨戰友楊植斗（右），立即表達關心慰問。（高揚凱提供／張立勳台北傳真）

台北市大安、文山區市議員候選人9號高揚凱，今早參加在金華國中舉行的國民黨台北市長候選人蔣萬安台北隊大集合造勢活動，深受現埸熱絡氣氛、高昂士氣的感染，對「榮耀首都台北隊」的壯盛氣勢更具信心。國民黨主席朱立倫親自出席這場台北隊大會師，當朱立倫看見高揚凱，特地把他拉到一旁，朱立倫說：「揚凱，這陣子你握到的那1萬雙手，我看到了。選戰進入最後關頭，希望你能夠再握2萬雙手！」朱立倫的關心和勉勵，讓高揚凱既感謝、又感動。

在10月7日高揚凱競選總部成立時，為了對最優質新人、充滿戰鬥力的高揚凱表達肯定和鼓勵，朱立倫在百忙中特地專程趕來站台，並親授黨旗給高揚凱。當時朱立倫在台上對高揚凱說：「希望在選戰最後階段，你每天都要握到1000雙選民的手！」高揚凱謹記在心，每天在街頭、在市埸、在捷運站口、在公園、在各種大小活動中，高揚凱勤快的向選民鄉親問好、握手，除了為自己拉票，也積極的拜託選民支持蔣萬安，把「市長、議員的合體競選」化為具體行動。没想到朱立倫不但記得這句話，而且看在眼裡，「每天握1000雙手」，儼然變成朱立倫和高揚凱間的「通關密語」。

在這次大安、文山區27位市議員候選人群中，高揚凱是顯得相當不一樣的年輕新人，他逐漸摸索出獨具特色的競選方式。大學就讀於東吳歷史系的高揚凱表示，他從晚清中興第一名臣曾國藩「紥硬仗、打呆仗」兵法中獲得啟發，覺得很受用。

高揚凱指出，曾國藩的硬戰夠硬，呆仗其實並不呆、而是適合曾國藩「守拙」個性的兵法。運用在選戰上，高揚凱把「紥硬寨」理解為選戰SOP基本功要夠紥實，因此，既然打出「戰鬥凱」旗幟，高揚凱及其團隊就紮紮實實的寫了超過100篇論述文章，來批判塔綠班蠻橫無能、陳時中防疫失靈；至於「打呆仗」的選戰實踐，就是腳踏實地、勤跑基層，「每天握1千雙手」。高揚凱的「紮硬寨、打呆仗」選戰，或許不像走雲端路線的候選人那般吃香、討喜，卻讓他的選情出現倒吃甘蔗的效果。

此外，在蔣萬安台北隊大集合的場子裡，當高揚凱看到日前因街講摔傷的同黨戰友楊植斗，高揚凱立即趨前表達關心慰問、為楊植斗加油打氣，並祝福他早日康復，留下兩人在風雨患難中見真情的合照。