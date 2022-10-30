台灣第一個國家級金融科技競賽「2022台北金融科技獎」（FinTech Taipei Awards 2022）揭曉得獎結果，5大獎項共有15個團隊脫穎而出獲獎。其中，以「商模創新獎」競爭最激烈、保險科技領域大放異彩，國際市場潛力獎則以東南亞市場為首選。

「台北金融科技獎」盼藉此匯集產業能量，為推動市場發展需解決痛點提出解方，以加速國內金融科技發展、強化生態系鏈結。首屆共有99家機構參與、162件遞件角逐技術創新、商模創新、共創典範、金融科技投資、國際市場潛力等5大獎項。

「技術創新獎」主要鼓勵研發技術具創新性及可擴展性者，共有52組遞件報名，由提供車聯網綜合保險一鍵理賠服務的「創新物聯」、智慧保險遠端服務平台Rita的「核心智識」、提供對保過程數位證據收集與歸戶技術的「金腦數位」等3家獲獎團隊。

「商模創新獎」為此次報名最踴躍獎項，主要鼓勵商模具創新性、確實解決市場痛點或具未來發展性團隊，共有60件報名，由推出理賠流程自動化服務的「洽吧智能」、智慧城市支付pay.taipei的「台北富邦銀行」及提供新型放款管道的「PChome幫手貸」等3家獲獎。

「金融科技投資獎」則鼓勵投資人、機構與公司投資扶植具發展潛力的金融科技企業與技術，由中華電、中信銀、東宜資訊3家獲獎。分析獎項報名狀況，台灣金融科技資金來源多元，但以策略性投資為主，據統計近8成為策略型的業務合作投資。

盼推動多元跨域跨業共創合作、激發金融科技產業創新發展的「共創典範獎」，由與全家便利商店、拍付國際策略合資成立「全盈支付」的玉山銀、與會計研究發展基金會合作推出「區塊鏈函證服務」的財金資訊公司、與雲象科技、韓國Lunit公司跨領域攜手建構「核保AI醫療影像應用」的國壽。

而獲得「國際市場潛力獎」的3家獲獎團隊為國泰金、黑森科技、凸版蓋特資訊，主要以東南亞或東北亞為拓展海外首站，後續將由金融科技創新園區提供落地輔導及國際展覽差旅補助等資源。此獎參賽團隊多以東南亞為海外發展市場，如越南、新加坡、印尼、泰國等。

觀察參賽類型，可看出智能理財、法遵科技、資訊整合平台為台灣金融科技目前主要發展服務類型。從公司屬性分析，非金融機構最積極參與技術創新獎，並以法遵科技創新應用為大宗，金融機構則聚焦投遞商模創新獎，並著重智能理財與資訊整合平台應用發展。

保險科技領域團隊此次表現卓越，在技術創新、商模創新、共創典範、國際市場潛力獎均有團隊獲肯定，足見保險科技的金融科技創新發展已相當成熟。多數保險業者主要投遞共創典範獎，尤以車險、旅遊險、醫療核保等跨域合作正蓬勃發展。

「台北金融科技獎」未來將持續規畫舉辦，鼓勵金融科技技術研發與商業模式具創新性與前瞻發展的業者，以及藉由共創合作推動金融數位化發展者，讓普惠金融能落實在台灣每個角落。