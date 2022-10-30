第三場「金手指趨勢論壇」於10月25日圓滿結束，本次論壇以「數位創意新趨勢-數位平台智慧整合方案」為題於兩岸線上舉行。大會執行長林淑黛表示: 希望透過金手指這個平台，讓專家們分享他們的經驗和精彩的成功案例，帶給聽眾在數位行銷上更多的學習和幫助。第三場活動特別邀請到大亞創業投資公司執行合夥人張志弘擔任主持人。演講者包括了LINE台灣企業解決方案事業部品牌營銷總監鄧傑方、微博商業市場總監高新媛以及金手指奬咨詢委員會主席吳孝明。兩個小時的論壇，吸引將近700多人於線上會議平台及直播平臺觀看。

鄧傑方的分享內容圍繞在多點串聯，強化多贏綜效。LINE在這幾年持續多方位的發展，從通訊、娛樂、行銷到金融和電商，橫跨多項領域。像是可以多方比價又能領取回饋點數的LINE購物，以及近兩年推出的短影音社群平台LINE VOOM。而LINE以官方帳號為核心串連了2100萬的數據生態圈，讓企業和品牌方能藉由官方帳號在行銷策略上大展身手。經由案例分享，看到LINE官方帳號可以靈活運用在多種場合，包括將Beacon運用到展覽中、有父親透過官方帳號讓孩子快樂學習、KATE利用臉部掃描推薦適合的化妝品、UNIQLO IQ推薦顧客合適服裝等。

LINE台灣鄧傑方說明品牌如何滿足顧客需求，讓品牌持續創造退好的循環。(圖／金手指獎執委會提供)

微博作為一個社交媒體平台也是大陸互聯網媒體的傳播中樞。所有平台中熱度最高的新聞都會到微博熱搜中發酵，基於這個獨有的熱點和特性讓微博可以成為平台中的平台。在演講中高新媛分享了微博如何幫助品牌方從建立自己的品牌形象、透過微博來影響用戶心智、維護用戶的品牌忠誠度、最後透過精準行銷達到效果轉化。高新媛也透過很多精彩的案例分享如何快速「種草」，透過粉絲熱議引發共鳴並迅速傳遞，將流量運用到最大化，達到降本提效的目的。

高新媛分享了可利用微博獨特的種草模式，擠入公眾視野。(圖／金手指獎執委會提供)

金手指獎諮詢委員會主席吳孝明於論壇中提到，今年金手指優秀作品不勝枚舉，兩岸媒體在行銷的方法和習慣上有所異同。但都要從消費者的喜好中分析數據，再選擇合適的推送方法。論壇中幾位講師都有提到要先了解客戶需求再去擬定產品的營銷策略，。如何將用戶需求轉為品牌賦能是所有品牌方都需要用功的課題。

今年金手指獎及時報金像獎全球總決審會於10月29日進行，眾所期待的獲奬作品即將在11月4日的頒奬典禮中揭曉，現場將邀請入圍以上公司及各界菁英一同參與盛會，內容精彩可期不容錯過！相關活動時程可上官網查詢。（資料來源／金手指奬執委會）