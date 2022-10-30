痛漫萬聖YA於10月29日和10月30日加碼痛車大會師。（劍湖山世界提供）

劍湖山世界推出「痛漫萬聖YA」主題活動，一年一度的萬聖假期即將到來，10／29和10／30限定，裝扮入園只要99元，還有萬聖遊行、coser陪你fun玩、痛車展示等精彩活動。

劍湖山世界經理張華紋表示，萬聖節期間推出限定活動，10／29和10／30特別邀請台灣痛車協會、南痛聯萌、聚魔貴等辦理痛車展示活動，經典人氣動漫彩繪痛車即將現身劍湖山，Coser不定時與遊客同樂，恐龍在飛越恐龍谷廣場前，盡情搞笑熱舞、KuKu與塔比兔一同與小朋友玩遊戲等精彩活動，而優惠方案，除了動漫coser、萬聖裝扮入園只要99元，10月壽星與醫護警消人員門票三三折，也只要299元，邀請民眾一起扮裝，到劍湖山世界一起「痛漫萬聖YA」。

「痛漫萬聖大遊行」就在10／29和10／30下午三點開始，在飛越恐龍谷廣場前，由吸血鬼王子與國王聯手排列詭異陣型，帶著KUKU、塔比兔、coser以及鬼怪們，在飛越恐龍谷舞藝全開後，經過擎天飛梭來到幸福摩天輪前，以驚險刺激的絕技，為「痛漫萬聖大遊行」畫下完美的句點。

遊樂園搶攻旅展市場，劍湖山世界進軍台北國際旅展即將於11月4日至7日登場，劍湖山世界3日在劍湖山fancy go網路商城搶先購買「線上旅展早鳥票」，門票下殺5折起。