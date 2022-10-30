昨(29)日晚間，韓國首爾龍山區梨泰院，發生嚴重踩踏事故，截至目前有151人死亡，且根據韓國媒體報導，梨泰院踩踏案已經通報了2642起失蹤，對此，藝人亞美將（鄧莉穎）得知此事件後有感而發，更回憶起四年前，她在泰國曼谷跨年時的場景，更分享了若遇到類似情形的應對方式。

兩年前嫁給泰國老公的藝人亞美將（鄧莉穎），在看到梨泰院踩踏事件後，讓她在臉書上發文，回想起2018年，她與老公人在泰國曼谷跨年並拍攝影片的回憶，還記得她當時很興奮，而老公則是一方面要幫忙拍影片，一方面又擔心她的安危，讓亞美將想起後認為，老公當時壓力一定很大。

接著，亞美將寫道：「若沒有經歷過『滿滿人潮動彈不得』的狀況，是不會懂那種快要窒息的感覺」她更透露，當時她與老公一度被人群擠散，甚至有一陣覺得腳不是自己的「因為你根本沒有走，但你的人整個被移動前進。」讓她原本興奮的心情轉為擔心。

最後，亞美將也列出六個應對重點，且無論室內或戶外都須做的準備包括「穿一雙好穿的鞋」、「長髮女生記得綁起來」、「保護好自己的胸」、「包包越小越好（放重要的東西即可）」、「不要一股腦衝散場後的交通（寧可坐在路邊等人潮散或往人潮較少的去）」以及「進場前和朋友相約一個不小心衝散後的地方集合（因為當時手機很有可能打不通）」希望可以提供給需要幫助的人。