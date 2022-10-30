高雄市橋頭區黃家肉燥飯老闆黃俊傑堅持食材品質，對於任何建議，他都願意改善。（林瑞益攝）

位於高雄市橋頭區的黃家肉燥飯不受流言影響，10月30日下午的生意民眾大排長龍。（林瑞益攝）

高雄橋頭某間榮獲米其林認證的知名肉燥飯店家曾獲高雄市長陳其邁力推，昨竟遭網友拍照片爆料，店家將食材放置在店外路邊，遭野貓啃食，大酸「肉燥都要先跟動物口水調和才好吃」，衛生堪憂。衛生局30日立刻派員稽查，發現垃圾桶未加蓋、部分食材未離地放置、作業區抽風機未加裝紗窗等缺失，命限期改善，否則依法開罰。

該店老闆強調，照片是3個月前被人刻意拍下，當時的食材已經全數銷毀，沒有烹煮給客人食用。

陳其邁不久前才在臉書PO文強調該店是他口袋名單，新菜色「麻婆豆腐」更是好吃到讓他「連吃兩碗」還捨不得放下筷子。市長候選人柯志恩月初也特地在該店開「吃播」，向大家介紹橋頭的在地美食。

爆料的網友表示，在上班途中，竟看到肉燥飯店外裝食物的籃子有2隻黑貓在啃食，還酸「肉燥都要先跟動物口水調和才好吃」，也指出該店家生意爆紅之後，服務態度不佳。

該文引發網友熱議，有人說「有貓才不會有老鼠」，也有網友質疑爆料者的動機不單純。

衛生局表示，已派員依「食品良好衛生規範準則」查察，初步釐清網路照片非今日拍攝。不過，察查現場的過程中，發現垃圾桶未加蓋、部分食材未離地放置、作業區抽風機未加裝紗窗等缺失，將依《食品安全衛生管理法》第8條第1項限期改善，若經複查未改善者則依法開罰。