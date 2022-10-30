綠營候選人周春米（前排中）反嗆，沒有投資才不必避嫌，可以24小時投入縣政工作。（謝佳潾攝）

屏東縣長選情白熱化，藍綠攻防不斷，藍營候選人蘇清泉30日控敵手抹黑他是「金牛」，他澄清投資事業4.4億都是不能動的資金，因為這些是為養3000多個家庭而準備，他反質疑對方沒有企業社會責任的觀念，對此，綠營候選人周春米反嗆，沒有投資才不必避嫌，可以24小時投入縣政工作。

蘇清泉的六堆客家後援會30日成立，蘇妻蘇主榮也到場為丈夫站台造勢，期間她突然提及，「對手說蘇清泉是大金牛，謝謝對手看到我們的勤儉持家、我們的管理成效」。

她說，經營醫院不容易，當初因準備金太少，差點周轉不了付不出員工薪水，是蘇爸賣地才度過難關，而他們也因此學到教訓、了解到風險管理的重要，要有足夠的資金後盾才能預防可能發生的事情，這就是「大金牛」的產生，對方以此抹黑蘇清泉，很不公平。

聽到妻子為他抱不平，蘇清泉也說，30年前他回到東港蓋醫院時，地是由父親提供的，資金則自己籌，他有向政府申請醫療發展基金，借了3000萬，前3年只需繳利息，政府幫忙分擔6成，第4年到第15年則分期償還本金利息，政府仍幫分6成利息，不料期間發生資金周轉問題，最後在父親幫忙下順利過關，當下他學會存錢的重要。

他稱，2007年前，安泰醫院是私人醫院，負責人是蘇清泉，但當年下半年就改成醫療社團法人，一切接受政府監督管制，每季都要財報，而1992年到2007年確實有存一些錢，但經營醫院存錢預備應付突發事件，本來就是天經地義的事。

他強調，他的投資事業雖有4.4億，但都是不能動的資金，因為安泰醫療體系現有2家醫院、2家安養院、1家護理之家，員工有3600人，換言之，他有3000多個家庭要顧，為他們準備的這些錢，說真的就算多5倍也不夠，尤其在疫情間醫院收入掉3至4成，幾乎每個月都在貼錢。

他說，對手如果講他是金牛，那就代表對方沒有經營過事業、沒有員工的壓力、也沒有企業社會責任的觀念，或應該說對方沒有經營，所以不能怪她，但用這個來攻擊是很好笑的。

對此，周春米反駁道，過去她擔任法官、律師，也開設律師事務所服務鄉親，也曾組成義務律師團協助鄉親爭取國賠，解決民眾企業經營與金融界的相關問題，只是不像蘇候選人有幾億元的雄厚財力可以投資企業，但反而可以讓她未來沒有包袱，不必顧慮或避嫌自己的投資，24小時全心全意、專業地投入縣政工作。