新生兒寶寶幼幼兒童3D立體醫用口罩。（明基健康生活提供）

明基醫(4116)明基健康生活強勢推出全台獨家0到99歲，尺寸最多最齊全的幸福物語「究極の3D立體醫療用口罩」，提供全家各年齡層最佳防護對策，針對新生兒寶寶、嬰幼兒、小大童、網美小資族、大尺碼美人及壯碩男士等族群，研發出最齊全的款式及尺寸，可緊密包覆臉龐，完全適戴於各種瓜子臉、媳婦臉、窄寬臉、福氣臉等臉型，大小完全不受限、舒適長戴，都能找到適合自己的款式。

幸福物語初衷讓每一個人戴上全家的幸福，從一般實用平面口罩、進階修飾臉型的Ｖ美型口罩、4D韓版立體口罩、進而提供專業型高規格FFP2口罩，更在今年邁入Q4之際，透過創新的製造技術，滿足使用者不同需求，強勢推出「究極の3D立體醫療用口罩」，擁有一、無敵的包覆力、二、完美的護妝力、三、強大的透氣力，一次解決三大痛點，如同個人化設計、量身訂做。

販售通路，明基健康生活官方網站、康是美實體門市及康是美網購、momo購物網、Pinkoi、佑全保健藥妝、小三美日、新高橋藥局、專品藥局、正光藥局、順儷藥局、丁丁藥局等通路，官方授權販售通路請以官網公告，口罩款式以及開賣時間依通路實際到貨為主。