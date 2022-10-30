距離九合一選舉投票日已剩下不到1個月，無黨籍桃園市長鄭寶清表示，他會到每一條街道上拜訪，不論多疲憊都會身體力行。

鄭寶清今（30）日從八德龍山寺出發掃街，與團隊夥伴一同前往大湳市場和辛勤的攤商們請安問好，他表示距離投票僅剩27天，接下來會緊鑼密鼓地到每一個市場、每一條街道，即使他的身體再疲憊、聲音再沙啞，都會身體力行。

「你們的加油就是寶清持續努力的動力！」鄭寶清感謝一路上遇到的所有熱心支持的市民朋友們，他也充滿誠意的向所有市民請託，希望未來有機會能夠進入市府，為桃園人帶來更多福祉。