郭姓男子疑在夜店騷擾女子，遭被害女子告知友人後，綽號「王董」的男子找來徐姓等5名年輕人，今年4月16日深夜約郭男談判，並將人押往內湖碧山巖、民權東路、新莊一處鐵皮屋囚禁、毆打，逼迫簽下30萬本票，郭男趁隙逃逸並報案，警方數日後逮人，士林地檢署偵結，依傷害、恐嚇、強制罪起訴徐等5人。

警方調查，被害郭男在夜店搭訕女子，還在廁所內強拍女子半裸照片，女子事後不滿，拜託「王董」出面討回公道，而王董則找徐男，徐再找羅男、吳男、郭男、孫男，共5人出面，案發當天分乘2輛車，在內湖成功路2段約郭男出面，羅男先呼巴掌震攝，並拿出西瓜刀將人押上車。

孫男拿出BB槍，恐嚇「你最好給我老實講，不然這一槍就下去了」徐等5人將人陸續押往碧山巖山區，民權東路住宅、新莊一處鐵皮屋，將郭男打到腦震盪，簽下1張30萬本票，直至郭男偷偷傳簡訊求救，引起警方注意，徐等人才肯放人，郭脫困後又向內湖警分局報案，警方20日持票逮人，並在徐等人住處查扣西瓜刀、鋁棒等物。

徐偵訊時坦承是替朋友處理感情糾紛，郭男則提出驗傷報告，表示自己被打到腦震盪、四肢多處鈍挫傷，檢察官認定徐等5人涉犯傷害、強制、恐嚇罪嫌，依法予以起訴。