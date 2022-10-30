首爾官方證實，梨泰院萬聖節踩踏事件至今已經有97名女性、54名男性喪命，為何女性死者的人數幾乎是男性的2倍？專家分析，意外發生地點為斜坡窄巷，當人群跌倒時如同骨牌效應，若一個人約50公斤，100人將是5000公斤，宛如5000公斤壓上身，對矮小瘦弱的女性相當不利，確實也有女性生還者描述，因為個子矮吸不到空氣。

南韓梨泰院踩踏事件為何造成大規模傷亡？

「首爾新聞」報導，關於為何此次萬聖節踩踏意外中女性死者人數幾乎是男性的2倍，南韓安全專家協會會長李松圭接受南韓SBS電視台訪問時表示，發生意外的斜坡可能是主因，他說人們擠在傾斜的巷弄內，當人群跌倒時，就會產生骨牌效應，增加傷害風險。

例如一個成人大約50公斤，如果有100人，就是5000公斤，如同斜坡上的5000公斤壓力，這種情況下，矮小、瘦弱的人就會比較危險。他說除非在每個人跌倒的當下就接住他們，不然很難避免事故發生。

南韓梨泰院踩踏事件中的女性死者人數幾乎是男性的2倍。圖為意外發生當時警消從堆疊的人群中拉出傷者。（圖／路透社）

人道主義醫生協會公共衛生委員會主席鄭亨俊分析指出，20多歲的女性死者很多，主因在於男性的肌肉力量讓他們可以在一定程度上承受壓力，但是肌肉薄弱的女性就很難承受同樣壓力。

專家表示，踩踏事件中，女性因為肌肉量較少，因此較為不利。圖為梨泰院踩踏事件後，狂歡女子仍在周邊聚集。（圖／路透社）

他特別指出：「尤其許多20多歲的女性長期節食，肌肉量偏低。」即便CPR搶救後有救回來，但是如果其中一個器官多處出血，或者肝臟、脾臟因為壓力受損，過度出血也會導致死亡。

事實上據韓聯社報導，現場女性倖存者確實表示，意外發生當時，像她那樣個子嬌小的女性確實無法呼吸，她說擠在中間的人受害最深。

梨泰院踩踏事件的目擊者描述人群瞬間倒下。

柳原大學警察消防管理學廉建雄教授指出，意外發生適逢萬聖節及周末，所以人潮聚集，事發前當局也已經警告當地為擁擠區域，他認為就算是普通大眾，也可以判斷事發地點是危險的，但因為被現場氣氛陶醉了，因此對安全的警覺性變得不敏感。