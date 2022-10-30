駕駛離開現場後，白車駕駛還是緊追在後，違規超車並用手示意停下。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

白車駕駛示意後不久加速逃逸，原來是有員警在後追捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

員警在後追捕，直到白車駕駛違規闖紅燈左轉逃逸，員警顧及用路人安危便停下依規定舉發，並通報三民二警分局。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄三民區今日上午10時40分許傳出警方追捕，有網友在臉書發文，指出有一輛白車駕駛按喇叭逼車、攔車、下車挑釁，雖原PO不予理會，離開時又遭到白車駕駛攔車，但不久白車就加速離去，原來是警方在後追捕，令原PO直呼「這報應來得也太及時了吧｣。三民二警分局表示，白車闖紅燈逃逸，警顧及安全依規定舉發，經查白車主為44歲蔣姓男子，將通知雙方車主離清事發經過。

上午民眾在臉書「爆料公社｣PO文並附上行車紀錄器，文中指出「路上按喇叭逼車攔車還下車挑釁｣，並從行車紀錄器畫面可看出，有一輛白車駕駛在路邊將原PO攔下，隨即下車對著原PO副駕駛座窗邊叫囂挑釁，原PO不理會並轉彎離開現場去民族派出所時，白車駕駛緊追在後，還從左後方跨越雙黃線超車，並搖下車窗示意原PO停下。

但不久後，白車駕駛就加速逃逸，原來是後方有員警鳴笛追捕，此畫面也讓原PO直呼「還沒有報警耶｣、「這報應來得也太及時了吧！舒服！｣。

對此，警方指出，今日上午10時40分許，交警剛處理完大豐二路的車禍，返回派出所時，發現在建德路上有白車違規超車，於是立即鳴笛騎上前攔查，不料此時，白車駕駛卻加速逃逸，員警在後面持續追捕。

後來白車逃逸至建工、建興路口時，闖紅燈左轉逃逸，交警在後方擔心車流過多，為顧及用路人安全，於是停下追捕，並依規定舉發外，立即通報給三民二警分局協助。

經過警方初步查詢車牌，發現白車車主為44歲蔣男，但現階段無法確認是否為駕駛，目前警方正在全力追緝當中。

另外，關於白車駕駛先前攔車、逼車的行為，警方後續會通知2名車主到案說明，釐清事情經過。