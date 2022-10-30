Aesop酷兒文學圖書館情境照。（Aesop提供）

Aesop酷兒文學圖書館情境照。（Aesop提供）

Aesop酷兒文學圖書館情境照。（Aesop提供）

Aesop酷兒文學圖書館情境照。（Aesop提供）

成立於 1987 年的澳洲肌膚保養品牌Aesop，總部位於墨爾本，秉直堅定的信念，開發一系列針對面部肌膚、身體、秀髮所設計的高品質配方，以及香氛、個人與空間的產品和配件。

透過品牌的道德採購政策，我們廣泛而謹慎地探索植物及科學配方，精心選用安全、有效的成分。Aesop 的所有產品均為純素，且所有成分未進行動物測試實驗。

Aesop深信酷兒故事具有帶來變革的力量，可以拓闊人們的視野、建立自我認同及強化社區連結，繼紐約、洛杉磯、多倫多、柏林、東京、大阪、香港等各地城市，酷兒文學圖書館將於台北 Aesop 大安概念店登場，Aesop 新光三越台中中港店也將共襄盛舉，這次也會推出巡迴的「行動書車」。

Aesop 酷兒文學圖書館跨越了不同流派和世代，今年品牌從台北純良社、台中梓書房兩家獨立書店採購了一系列精選主題好書，全年皆可拜訪以上兩個酷兒友善空間，尋覓 LGBTQIA＋ 多元性別的相關故事。在活動期間， Aesop 大安概念店與 Aesop 新光三越台中中港店皆不進行營業活動，我們將層架上的產品撤下，誠摯歡迎任何愛書人來店探索 Aesop的個人化推薦，並挑選一本書帶回家，不需消費，直至書本提供完即止。

為慶祝活動正式邁入第二年，這次的主題將延續去年聽到的聲音，結合顧客迴響，讓故事持續傳遞，Aesop 特地設計了「行動書車」，希望可以將社區與 LGBTQIA＋ 精選文學作品聯繫在一起。