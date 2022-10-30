26歲的正妹網紅徐恩，過去曾打扮成電影《哈利波特》中的妙麗，跑去搭捷運爆紅，因此被封為「成人妙麗」、「北捷妙麗」，熱愛放送福利照的她，近日就PO出好幾張美到不行的意境照，任由陽光照射和衣服沒穿好的模樣，讓粉絲心動不已，直呼「直接戀愛了！」

徐恩在昨(29)日在社群平台上分享一張萬聖節裝扮漫威電影熱門女主角緋紅女巫的照片，只見她全身的衣著都是鮮豔的紅色，頭飾也是紅的亮眼，雖然裝扮上並不是走精緻風格，但還是巧妙了抓到腳色的神韻，她一手拉著吊環，身體微微傾斜，雙眼緊閉，看起來就像是狂歡後太過疲累而小憩一會兒。

令人最印象深刻的是，徐恩低胸的裝扮，露出了白皙又深邃的事業線，她也在貼文中幽默寫道：「用盡魔法的緋紅女巫要回家了。」雖然大家早已知道她擁有火辣身材，但還是紛紛在下方留言區稱讚道，「超級辣」、「美翻惹啦」、「好想看全身照」、「住台北真好 搭捷運都有這麼美的風景」、「這位女巫就算累了還是超美」、「漂亮女神」

徐恩不僅有火辣身材，還是一名記憶力超強的學霸，畢業於英國倫敦大學的她，早期曾上綜藝節目《國光幫幫忙》展現驚人的記憶力，過去也曾受邀上《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》等，兩年前她剛走紅，曾被報導一個月至少有30項業配上門，但或許是人紅是非多，導致她帳號一度被停權。