新竹漁港「波光市集」今年代表新竹市角逐環保署辦理的「迺夜市Joy環保」特色環保夜市票選活動，民眾線上參加投票，就有機會獲得5星級住宿券等好禮，為衝高自家的波光市集得票數，市府再加碼，只要票投「波光市集」給5星評價，最大獎可抱走1萬元百貨禮券。

代理市長陳章賢表示，自前市長林智堅上任後，積極改善漁港環境，為新竹漁港量身打造全國首座以海浪理念設計的海岸建築「波光市集」，並考量海風影響，在受風面設計有較大壁面協助擋風，背風面則加大開口作為進出動線，打造開闊整潔的市集環境，提供民眾兼顧衛生、舒適的消費環境，截至目前已榮獲德國iF設計獎、國家卓越建設獎、金點設計獎標章、台灣光環境、日本GOOD DESIGN AWARD等肯定。

他指出，新竹市自2020年起分別由城隍廟夜市、東門市場參與環保署環保夜市評核，皆獲「全國特優環保夜市」殊榮，今年於波光市集力推「環保夜市商圈」計畫，除餐飲攤商減少1次性產品使用外，也針對垃圾分類、油煙排放控制、餐飲汙水處理、公廁等措施升級，積極打造「減塑、低碳、清新」環保夜市，並代表竹市與全國15處夜市角逐特色環保夜市，盼創造蟬連3年全國特優環保夜市榮耀。

環保局表示，即日起至11月15日止，民眾至環保署「2022迺夜市Joy環保」環保夜市票選活動網站，登入臉書帳號即可參與投票，每組帳號限投1票，參與投票民眾將有機會抽中礁溪老爺大酒店住宿券、捷安特折疊腳踏車、蚵殼棉外套、矽膠密封食物袋、現金等好禮。

市府也再加碼抽獎，民眾只要在環保署投票網站內完成「波光市集」5星評價，並將截圖畫面及抽獎序號上傳至活動表單https://reurl.cc/04x6AX，就有機會再抽中大遠百禮券（6名），包含1萬元禮券1名、5000元禮券1名、3000元禮券1名、1000元禮券3名。

抽獎資料登錄截止日期11月15日，抽獎日期11月22日，得獎名單11月23日公告於新竹市環境保護局資源回收網。

環保局表示，希望民眾將垃圾減量風氣融入日常生活，外出時養成自備容器、購物袋的環保好習慣，落實全民綠生活運動，一同實踐聯合國永續發展目標SDGs確保環境品質及永續管理環境資源，歡迎大家相揪攜帶購物袋、環保餐具，實地體驗夜市改善成果，一起環保逛夜市。