聯合利華與屈臣氏雙品牌超過30位企業志工共同參與遊行，齊聲高喊：「Stand by U! 屈動更多的愛，一起為愛站出來。」（聯合利華提供）

變裝皇后飛帆與糖果媽媽登上聯合利華U花車，由聯合利華台灣總經理蕭沂函率領數十位品牌志工一起走上街頭，無畏風雨力挺多元平權。（聯合利華提供）

第20屆台灣同志大遊行29日登場，於台北市政府前盛大登場、重返街頭！致力於實踐「公平、多元共融」的全球日用消費品大廠聯合利華四度挺身支持彩虹年度盛事，打造U型花車為遊行打頭陣，並由聯合利華台灣總經理蕭沂函率領數十位員工上街頭與民眾齊聲呼喊＃Stand by U 為愛站出來，與聯合利華一起推動「公平、多元共融」的合作夥伴—健康美麗領導品牌台灣屈臣氏首席營運長黃艾知也率領眾多屈臣氏員工到場響應，雙方攜手同框搭起彩虹橋，發揮U POWER，一同挺愛，促進共融共好的社會。

連年支持同志遊行的聯合利華台灣總經理蕭沂函表示「支持少數族群、提倡平權是聯合利華多元共融的核心價值，除了建立友善的福利制度和企業文化外，參與活動也是一種Ally盟友的表態。」為了擴大慶祝台灣同志遊行重返街頭，今年聯合利華特別邀請了通路夥伴屈臣氏一同參與遊行，蕭沂函提到屈臣氏與聯合利華是一起提倡多元共融的合作夥伴，又都是消費市場的領導品牌，雙方攜手絕對能夠發揮加乘的影響力，提升多元友善職場、平權議題的關注度。

除了與通路夥伴一起遊行外，聯合利華還與Impact Hub Taipei共同以聯合利華企業標誌U設計的8色彩虹打造遊行花車，為遊行打頭陣，成為藍線企業組首發花車，還邀請到兩位知名變裝皇后飛帆及糖果媽媽展現自信魅力沿路造勢，加上數十位聯合利華員工一路上揮舞彩虹旗並熱情與民眾互動，發送小贈品，吸睛效果十足，也讓旁觀民眾感染到驕傲月的歡樂氣氛。

聯合利華與16大通路合作「Stand by U為愛站出來」品牌月活動持續至11月30日止，凡於指定通路購買聯合利華旗下指定品牌商品任兩件，即可憑發票至聯合利華會員服務網登錄抽總價值超過20萬元的大獎，包含Macbook Air M1、金普頓大安酒店大床房住宿券、CiPU好收折海灘袋(彩虹)＋Airy萬用袋以及聯合利華彩虹商品組。