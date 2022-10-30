金門大橋通車典禮請來祥獅獻瑞表演，預祝通車順利(于家麒攝)

交通部長王國材(中)頒贈感謝狀給營造廠商，感謝所有團隊12年來在海上作業的辛勞(于家麒攝)

與會貴賓完成剪綵後，齊聚金門大橋頭合影留念，見證這歷史性的一刻(于家麒攝)

通車典禮結束後，由主辦單位安排的車輛率先載著來賓過橋體驗金門大橋之美(于家麒攝)

金門鄉親期盼了30年的金門大橋，終於通車了！今(30)日上午嘉賓雲集，包括前總統馬英九、行政院副院長沈榮津、交通部長王國材、金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、陳雪生等中央與地方首長，齊聚金門大橋頭舉行通車典禮，在所有嘉賓共同剪綵後，正式宣告金門大橋於下午三點開放通車，劃下新的歷史性里程碑。

金門大橋工程跨越金烈水道連接烈嶼鄉(小金門)與大金門，路線長度約5.4公里，其中跨海橋梁長約4.8公里，主橋最大跨徑為200公尺，是國內首座已經實際完成，且具高風險性及高技術性的長跨距海上特殊公路橋梁。

金門縣長楊鎮浯表示，金門大橋通車了！這短短的5.4公里卻走了30年，金門人的夢想，歷經了幾代人如今終於實現，此刻開始烈嶼的鄉親們在緊急醫療時不需要再看天候，民生物資獲得了保障，也將迎來全面發展的全新階段。

楊鎮浯也說，金門作為一個島嶼，交通就是金門發展的命脈，空中交通在交通部的支持之下，一直都是非常順暢，如今金門大橋的通車，大小金門間的交通問題也獲的解決，但金門鄉親目前最希望的還是「金廈小三通」也能夠盡速開通，讓金門不只是一座大橋，讓金門成為兩岸交流、和平發展真正的一座交流之橋，讓金門的橋不只是實體的橋，也是心靈的橋，更是一座和平之橋。

前總統馬英九則表示，在他擔任總統任內，前福建省主席薛承泰就建議說服他要下令蓋一座「7分觀光、3分交通」的金門大橋，透過陸運運輸的串聯，將有助於達成更均衡的區域發展。如今歷時12年終於通車了，金門大橋的建成，不只讓大小金門的居民更便利，也將吸引更多的觀光客前來探索，實際體會金門在兩岸歷史上無可取代的特殊地位與和平的可貴。

代表總統蔡英文前來參加通車典禮的行政院副院長沈榮津則表示，金門大橋工程雖歷經了多年的延宕，但在中央跟地方的共同努力，以及無數的工程人員的打拼跟付出之下，終於完成這個重大艱鉅的任務。這項工程所代表的意義縮小的大小金門的距離，也加強了台灣跟金門的鏈結，總統也期許，透過這金門大橋的完工，能夠來帶動金門交通的便利與整個觀光的發展。

金門大橋工程代表政府落實照顧離島生活環境的重要政策，通車之後將提供烈嶼鄉與金門地區全天候交通聯繫，除可解決大小金門間物資運送、緊急醫療及居民往來不便之現況外，更可藉由大小金門路網之串聯，有效促進金門地區觀光遊憩系統之開發，達到改善當地居民交通、人道救援及提昇整體觀光價值之綜合效益。

金門大橋開放通車，特殊之脊背橋高樑穗心造型，搭配金烈水道海天一體的天然景致，也將成為金門地區最具代表性的地標，融合金門豐富的閩南、戰地、生態等資源，吸引遊客來金旅遊，促進金門地區觀光及經濟發展，成為觀光熱門新景點和金門新地標。