日本連續15年銷量第一的開架保養品牌「肌研」，秉持Perfect × Simple極完美、極簡約的美肌哲學，廣受全亞洲女性歡迎。
今年肌研與日本同步，全新升級「肌研極潤保濕洗面乳、肌研極潤保濕泡洗顏」，添加3重玻尿酸保濕成分，洗完臉後仍能於肌膚形成緊密鎖水網，清潔同時也留住潤澤，讓肌膚更水潤淨透，「肌研極潤保濕洗顏系列」自上市以來，深受消費者喜愛，累積無數忠實粉絲定期回購，更成為網路上高討論度的隱藏版熱門商品。
日本連續15年銷量第一的開架保養品牌「肌研」，秉持Perfect × Simple極完美、極簡約的美肌哲學，廣受全亞洲女性歡迎。
今年肌研與日本同步，全新升級「肌研極潤保濕洗面乳、肌研極潤保濕泡洗顏」，添加3重玻尿酸保濕成分，洗完臉後仍能於肌膚形成緊密鎖水網，清潔同時也留住潤澤，讓肌膚更水潤淨透，「肌研極潤保濕洗顏系列」自上市以來，深受消費者喜愛，累積無數忠實粉絲定期回購，更成為網路上高討論度的隱藏版熱門商品。
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