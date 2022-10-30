桃園市長選戰選情膠著，近期蔡英文總統頻繁來到桃園也5度替民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，前高雄市長韓國瑜今天下午也將與國民黨桃園市長候選人張善政同台衝人氣，面對藍綠接連找來大咖站台，民眾黨桃園市長候選人賴香伶說，民眾黨提出來的政見接地氣、解決人民需要，不需著墨在哪個大咖來站台。

賴香伶說，希望桃園市民要還是要面對新政治裡面不是哪一個大咖、哪一個主席又來站台，民眾黨希望的是提出來的政見是接地氣、解決人民的需要，以及提出來的願景是未來可以執行的，所以不管是蔡總統來了5次，還是韓國瑜先生又復出舞台，桃園市民還是希望看到4位候選人提出來的政見，而她也提出來用政見辯論的部分讓市民有感，可是他們除了不回應之外也沒有提出好政見。

她說，不需要特別著墨在又是哪個大咖來，到現在還有3成多的選民還沒有表態，所以用最誠摯的心和最接地氣的政見，希望民眾選擇民眾黨推出來的市長候選人及議員、復興區長候選人林秋霖。