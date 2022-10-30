南韓首爾酒吧區梨泰院昨（29日）晚發生萬聖節死亡踩踏事件，至今已至少造成151人死亡；今民眾黨主席、台北市長柯文哲出席宜蘭造勢，媒體問及「會不會擔心大巨蛋逃生問題」，柯回應，一開始絕對不能做最大規模活動，要先做壓力測試；媒體又問「有信心嗎」，柯笑說「我是有信心，別人我就不知道」。

柯文哲今至宜蘭替民眾黨候選人掃街拜票，並出席「董事長開講、亭仔腳開獎」LIVE線上記者會，媒體問及「發生梨泰院的事件，會不會擔心大巨蛋逃生問題」，柯表示，大型場館像是台北藝術中心，裡面有3個廳，就花了半年時間在做壓力測試。

柯文哲說，針對台北大巨蛋，他原本計畫核發給廠商試用執照前，該廠商要先給市府試營運計畫，並要求螢幕加壓；提到1年前有規畫大巨蛋開幕首站要做大聯盟的活動，被他否決掉！他強調一開始絕對不能做最大規模活動，需先做壓力測試，並按照標準SOP執行。媒體又問及「有信心嗎」，柯笑回，「我是有信心啦！別人我就不知道」。