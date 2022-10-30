料理女王陸巧因做「南瓜粉蒸肉」慶祝萬聖節。（ TVBS提供）

賴信甫醫師讚南瓜裡到外都是寶。（TVBS提供）

調酒冠軍Allen鄭亦倫特製南瓜調酒慶祝。（TVBS提供）

萬聖節將至，許多民眾、藝人會Cosplay知名角色慶祝，TVBS星藝象達人專家黃怡婷醫師、賴信甫醫師、料理女王陸巧因與冠軍調酒大師鄭亦倫，以萬聖節最具代表性的南瓜，製作特色料理與大家分享。賴信甫醫師說南瓜之所以在全世界廣為栽種，就是因為它從裡到外都是寶，黃怡婷醫師也說南瓜籽更是近期對抗雄性禿的熱門食物。

賴信甫醫師透露過去萬聖節就是吃大餐，最近一次的扮裝經驗就是幼稚園曾扮過熱帶魚。黃怡婷醫師分享萬聖節曾到日本環球影城度過，路上都是鬼怪喪屍儘管知道是扮的仍非常害怕，「印象很深刻的是，有次和朋友們到遊樂園去過萬聖節，有一個男同學，因為太害怕，堅決不跟我們一起進去鬼屋，被我們笑了好久」。

黃怡婷醫師擁有豐富的醫療經驗，為大家解決許多毛髮問題，她分享萬聖節大家挖南瓜燈籠，南瓜籽可別急著丟掉，因為南瓜籽含有植物固醇，可治療雄性禿也含有木酚素，是一種植物性雌激素，也是一種抗氧化劑。透過「食療」吃堅果零食時，多吃點南瓜籽，或是食用萃取過後的南瓜籽油，不僅對抗雄性禿也可幫助代謝。

擁有護理師、中西餐三證照的巧食無添加冷凍食品創辦人料理女王陸巧因，在萬聖節特別拍攝影片教大家做「南瓜粉蒸肉」功夫菜，以鮮嫩帶骨的豬小排再搭配蒸到透軟的南瓜，讓大家萬聖節在家也能簡單完成無油電鍋料理，連小孩都非常喜歡。陸巧因笑說：「只要會煮熱水就會做！」身為媽媽的她透露，過去小孩上小學前都會在萬聖節變裝，曾扮鋼鐵人、蜘蛛人，「現在最想扮神力女超人，因為當媽媽真的很像神力女超人，每天都救援小孩」。

人稱「酒吧心理師」的Allen鄭亦倫，曾拿下創意調酒大賽冠的他，時逢萬聖節以南瓜作為基底調出「台灣吸血鬼」特調，鄭亦倫說：「南瓜一直都是萬聖節的主角，希望做一杯台灣吸血鬼來應景一下，雖然有點酒感，但萬聖節就是要微醺才會更有感覺。」