I'M MEME 我愛口袋彩妝小方盒。（I'M MEME提供）

最懂女孩、最會調色的I'M MEME，2020年推出4款我愛口袋彩妝小方盒，上層超顯色冷封花果色系眼影、下層甜美腮紅迷你設計，一上市即刻狂銷缺貨，榮登各方美妝愛好者的年度愛用品。

今年冬天口碑爆棚的小方盒強勢升級，搶眼新色「溫柔奶萌-＃05小奶油」、「高級清甜感-＃06小奶芋」驚艷登場！超韓低飽和奶萌配色，上眼瞬間消腫、放大雙眼於無形，粉質更細緻、亮片更細閃，配色超高級，且5色變6色，上層四色清甜奶萌眼影、下層雙色溫柔顯色腮紅，雙眼更立體、雙頰更精緻，清甜系女孩顏值再度爆表。

超迷你尺寸的5公分小方盒，讓你隨時都能外出約會、小旅行，隨心所欲變換眼頰彩，不用帶一堆化妝品出門就能完妝。

從疫情延燒至今口罩已成為生活的必備，該如何在遮住半張臉的情況下依舊保持漂亮，最重要的關鍵就是眼神，I'M MEME繼我愛持久抗暈眼線膠筆緊接著推出「我愛持久抗暈眼線液筆」展開完美眼神攻防戰，一筆到位勾勒出迷人電眼妝，憑藉著防水持久不暈染、滑順質地超顯色，新手友善不手抖，獲得Dcard卡友4.8顆星超高好評，譽為「油眼皮救星」。