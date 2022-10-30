南投縣長林明溱、立委許淑華等人投籃，進行簡單開球儀式。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

彰明電子公司主辦的第2屆「彰明盃三對三籃球鬥牛賽」30日在南開科大籃球場開賽，上午南投縣長林明溱、立委許淑華等人投籃，進行簡單開球後，182隊、750人展開比賽。林明溱說，這項活動去年150隊報名，今年擴增至182隊，除了中彰投地區，甚至有遠從台北、高雄民眾組隊來參加，切磋球技、相互交流，鼓勵大家多運動。

南投縣府教育處為了推廣全民運動，輔導張明電子公司舉辦「彰明盃三對三籃球鬥牛賽」，去年首屆就吸引150隊參賽，今年第2屆分成國中、高中、社會、老馬、女子組等，共182隊、750人參賽，另有304人參加3分球大賽，冠軍獎金5000元。

上午8時15分，林明溱、許淑華等人舉行簡單的開球儀式，各組展開激烈的籃球鬥牛賽，場上選手們相互較勁、切磋球技，場邊觀眾欣賞一場又一場精彩、刺激的籃球對決。

彰明公司經理邊慶周說，疫情期間，大家都「宅在家」看手機、平板，後疫情時代，希望鼓勵民眾走出戶外，遠離3C，透過運動感受陽光活力，提升身心健康、增進人際關係。

許淑華表示，彰明盃籃球鬥牛賽，讓熱愛籃球運的的朋友能以球會友，不僅能切磋球技，還能彼此交流，也能促進參賽團體企業間的友誼。

縣府教育處長王淑玲說，彰明電子經常號召企業一起做公益，例如購買羽絨背心捐給弱勢家庭的學童，辦理文具捐贈活動等，除了公益活動也提倡全民運動，讓青年朋友有良好的休閒活動，不僅能強健身心，也能進行人際交流。