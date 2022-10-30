救國團今天在凱道大遊行，訴求「公義、自由、和平、救國」，前總統馬英九預計下午3時出席力挺；新北市長侯友宜被問到對於救國團有遊行有何看法；侯友宜說，救國團在幾十年前，曾經辦了很多年輕人的活動，也推動了很多公益，讓每個世代的年輕人有美好的回憶。

侯友宜表示，38年前曾經得過救國團十大青年獎章，也是激勵士氣往前走的正向力量，不要忘了救國團，當年曾經貢獻很多公益，也在愛國過程激勵很多年輕朋友正向往前走，更應該好好努力，用這樣的精神做事讓國家更好，讓這塊台灣土地的人民有更美好團結的回憶。