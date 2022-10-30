中央流行疫情指揮中心公布，國內今天新增3萬1500例本土新冠肺炎個案、47例境外移入、以及76例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今天確診病例數較昨天減少986例，減少約3%，和上周日同期相比則減少3822例，減幅達10.8%。考量疫情已經降溫，本周將開專家會議，針對確診者隔離天數從目前的7天縮短為5天。

今天確診個案居住縣市分布為新北市2606例、台北市1437例、台中市1313例、高雄市1218例、桃園市964例、台南市944例。

疫情持續降溫，但死亡數卻高居不下，今天仍新增76人死亡，對此發言人莊人祥表示，死亡是落後指標，目前的數字是反應之前的疫情高峰。

以BA.5這波疫情來看，他指出，8月15日以後死亡數開始降低，目前致死率約為萬分之10，但8月15日以前則達是萬分之19。目前死亡高峰已經開始下降。

由於疫情已經開始趨緩，因此本周將再度召開專家會議，針對確診者隔離天數縮短進行討論，莊人祥透露，這周一定會開會，方向為7天縮短至5天，至於實施日期？他表示，尚待決定，專家只是針對政策作出建議。至於是否為了選舉是否能以特殊情況方式短暫外出，以及能否鬆綁口罩禁令？他表示有待配套，尚無法討論。

另外，昨天6個月到4歲幼兒疫苗接種部分，共有2880人次接種莫德納、輝瑞疫苗，共1176人次接種第一劑、第二劑有1704人次，目前該人口第一劑疫苗接種涵蓋率有43.3%，第二劑為15.9%。

至於莫德納次世代疫苗接種部分共2萬6700人次，昨天總共接種3萬6010人次，疫苗接種人口涵蓋率第一劑為93.9%、第二劑88.3% 第一次追加劑為73.9％，第二次追加劑為15.4%。65歲以上接種率42%。