草嶺公路149甲線因921大地震崩塌，這條路一斷就是22年，雲林縣長張麗善上任後進行相關規劃，終於在今年2月讓這條路重新通車，今（30）日舉辦草嶺149甲馬拉松，吸引超過1800位選手參與，張麗善也親自到場為選手打氣，振奮的說「讓雲林人可以走雲林自己的路！」

草嶺公路149甲線今日舉辦睽違20多年通車後的首場半程馬拉松，張麗善一大早就前往現場，在涼爽明亮的早晨，為超過1800位馬拉松選手們加油打氣。

張麗善表示，此次的馬拉松比賽在有全台最美公路之稱的草嶺公路上登場，可以吸收森林中的芬多精、感受負離子洗滌及全程管制的安全賽道，消息釋出後就吸引諸多跑友躍躍欲試，一開放報名就在10分鐘內迅速額滿，搶手程度連她都驚呆。

張麗善恭喜所有完賽的跑友，不分公里數、不分年紀都勇於挑戰自我，並振奮指出，上任3年順利搶通中斷了22年的149甲，讓雲林人終於可以走雲林自己的路。