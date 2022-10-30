粗心父載小孩遺失平板憂遭竊急報警 真相曝光傻眼

林男10月15日到萬華區西園路2段洗衣店，約5分鐘後欲離開時，始發現機車上保冷袋遭竊，裏面有平板電腦及小孩的抱枕，但員警調閱監視器，發現林男的機車到洗衣店以前，所稱的保冷袋早就不見了，查看監視器發現，兩人出門時，物品早已從腳踏板掉落路邊，遭清潔隊當成垃圾清運，並無侵佔、竊盜一事。

林男稱當日下午自家裡出發，機車腳踏板擺放很多物品，後至西園自助式洗衣店烘衣服，其中一個裝有平版、小孩的禮物的保冷袋遭竊，警員調閱路口監視器及店家監視器，發現林男到達洗衣店前，機車上並無載運保冷袋；擴大調閱林男去程畫面，發現林男出門時，該保冷袋置於機車踏墊上，下雨返家拿取雨衣，保冷袋掉落在機車旁邊，遭清潔隊員撿起保冷袋後，並丟入垃圾車內，並沒有遭竊一事。

警方後續通知清潔隊員到警局，隊員表示誤認該保冷袋是垃圾，也沒有打開查看裡面的物品，甚至佔為己有的動作，直接將保冷袋放置垃圾車內。林男事後並未找回失物，釐清是自己疏失後，仍感謝警方積極調閱監視器協助還原事發經過。