台中市議員林祈烽接獲公所里幹事投訴，指下班時間後，常接到長官指示，要幫盧市長宣傳政績，讓他們下班後還要忙市長的「選務工作」。林祈烽批評盧秀燕公私不分、行政不中立，濫用基層公務人力。台中市政府回應表示，市府從未要求同仁前往任何造勢場合回報現場情形。

林祈烽表示，他接獲投訴，有市府長官在下班時間要求里幹事們要多幫市長宣傳政績，透過LINE群組或臉書張貼市長的施政績效，大家雖然不滿，也不得不照做，因長官也在相關群組內，有時也會到臉書去查看，甚至還有人自嘲，勞工在下班後接獲長官指示命令，還可以申請加班費，但他們下班後幫市長宣揚政績，有加班費可以領嗎？

林祈烽說，自新冠肺炎疫情爆發以來，區公所的里幹事就忙得不可開交，除了例行的公事要處理，還要送防疫包、幫忙打關懷電話，有時還得充當司機載送衛生所的醫護人員到偏鄉或獨居老人家中，幫民眾施打疫苗；快打站開設時，甚至還要去當工作人員，處理行政事務，非常繁忙，請盧市長不要在下班時間後再指示這些人去幫市府宣揚政績。

更有基層公務員向林祈烽報料，長官要他們去對方的選舉造勢場子，就是要記錄地方有哪些里長和重要人士去現場，還有上台演講的人都講了哪些事，第一時間就要詳細的向主管回報。

林祈烽痛批，盧市府多次被抓包公器私用、公私不分，是違反行政中立的前科累犯，現在又把區公所的里幹事當成盧秀燕競選連任的工作人員，難道整個市政府都是盧秀燕的地下競選總部嗎？濫用基層公務人力，只顧自己的連任選舉，就是盧市長所說的乾淨選風嗎？

台中市政府表示，市府從未要求同仁前往任何造勢場合回報現場情形；區公所執行各項區里業務，肩負市政宣導的責任，歷任市長皆是如此，今年因應防疫等宣傳工作，是為市民健康福祉，同仁執行業務如確有加班請形，可依規申報加班。